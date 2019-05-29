John Bolton, BAE kara sularında sabotaja uğradığı belirtilen gemilerle ilgili İran'ı suçladı

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ABD’nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile ABD arasında yaşanabilecek sıcak çatışmanın ilk somut gerekçesini ortaya attı. Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) sabotaja uğrayan ticari gemilerinin İran tarafından saldırıya uğradığının “neredeyse kesin” olduğunu söyledi.

Çarşamba günü “çok önemli bölgesel güvenlik meselelerini tartışmak için” Abu Dabi’ye hareket eden John Bolton, bugün yaptığı açıklamalarında şunları kaydetti:

“BAE sahillerinde sabotaja uğrayan gemiler, neredeyse kesin olarak İran tarafından saldırıya uğradı. BAE, Suudi Arabistan ve ABD, İran’ın nükleer silah riski ve diğer bölgesel öncelikler bağlamında aynı çizgidedir. Körfez bölgesinde İran’ın ve İran destekli aktivitelerin yanıt bulması noktasında sağduyulu ve sorumlu davranmaya çabalıyoruz.”

Vaşington’daki hiç kimsenin bu sabotajın arkasında İran’ın olduğuna yönelik şüphesi bulunmadığını belirten Bolton, “Asıl önemli olan, İran’ın da bizim bildiğimizi biliyor olmasıdır.” diye konuştu. Bolton, konuyla ilgili herhangi bir delil sunmadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ülkenin doğu sahilinde yer alan El Fuceyra Limanı yakınlarındaki dört ticari geminin sabotaja uğradığını duyurmuştu. Sabotajın can kaybına veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise, dört ticari geminin BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının endişe verici olduğunu belirterek olayın aydınlatılmasını istemişti.