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  • Joe Biden maskeleri geliyor: "Haykıran Trump yapmak daha kolay"
13 Kasım 2020 Cuma 15:49 | Son Güncelleme:

Joe Biden maskeleri geliyor: "Haykıran Trump yapmak daha kolay"

Joe Biden maskeleri geliyor: "Haykıran Trump yapmak daha kolay"

Japonya'da Trump maskesi yapan bir üretici, ABD başkanlık seçimleri sonrasında Joe Biden maskesi yaparak satışa sundu. Biden maskelerinin üretimi, geçtiğimiz haftadan beri hızlandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da maske üreticisi bir firma, Donald Trump maskesi yapıyordu. Trump maskeleri yerini Biden maskelerine bıraktı. Biden maskesinin yapımının zor olduğunu belirten firma müdürü ise, "Haykıran Trump yapmak daha kolay." dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama'da küçük bir şirket olan Ogawa Studios, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın maskelerini satışa sunması ile tanınmıştı.

2020’nin başından bu yana ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden maskeleri üretmeye başlayan Ogawa Studios, geçtiğimiz haftadan bu yana üretimi hızlandırdı.

25 BİN MASKE DAHA ÜRETİLECEK

Sadece Ekim ayında tanesi 2.400 yen (22.81 dolar) fiyatıyla bin Joe Biden maskesi satan şirket, 2020’nin sonuna kadar 25 bin tane daha maske üretmeyi planlıyor.

Bu arada, ürün maliyeti aynı fiyata mal olan Trump maskeleri, şirketin ürün yelpazesinde popularitesini kaybetti.

"HAYKIRAN TRUMP YAPMAK DAHA KOLAY"

Ogawa Stüdyo müdürü Koki Takahashi, haykıran ifadeli Trump maskesi yapmanın Biden maskesi yapmaktan daha kolay olduğunu belirtti.

Takahashi, "Biden hakkında geniş bir bilgiye sahip değildik, karakteri oluşturmamız da bu sebeple biraz daha zor oldu. Bu maskeyi üretirken gözlerinin köşesine ve ağız yapısına çok dikkat ettik." şeklinde konuştu.

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