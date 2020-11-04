Joe Biden kimdir, kaç yaşında? İşte Joe Biden'in hayatı ve biyografisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 59. başkanı belirleyecek seçimlerde Donald Trump'ın güçlü rakibi Joe Biden, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Demokrat Parti'de bu yıl çok sayıda aday çıkmasına rağmen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'a rakip oldu. Altı dönem senato üyeliği yapan Joe Biden, ilk kez 1972’de ABD’nin 47. Başkan yardımcısı seçilmişti. Peki Joe Biden kimdir, kaç yaşında?

JOE BİDEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Joe Biden, 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti. Biden, 25 Nisan 2019'da başkanlık kampanyasını başlattı. 18 Ağustos 2020'de Biden, 2020 Demokratik Ulusal Kongresinde Demokrat Parti başkan adayı olarak resmen aday gösterildi. Başkan yardımcılığı görevi için ise Kamala Harris'i seçti.

2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu.

JOE BİDEN'İN EŞİ JİLL BİDEN KİMDİR?

Jill Biden, 1951'de doğdu. Joe Biden ile 1977 yılında evlendi. Joe Biden'in ilk eşi vefat etmişti, Jill Biden ile ikinci evliliğini yaptı. Biden çiftinin 1981'de dünyaya gelen Ashley isminde bir kızı var. Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.