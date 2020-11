Joe Biden duyurdu: ABD seçimi bitti

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım’da ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.

Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz” dedi.

The election is over.



It’s time to put aside the partisanship and the rhetoric designed to demonize one another.



We have to come together.