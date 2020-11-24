24 Kasım 2020 Salı 18:54 | Son Güncelleme:
Joe Biden duyurdu: ABD seçimi bitti
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım’da ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.
Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz” dedi.
The election is over.— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020
It’s time to put aside the partisanship and the rhetoric designed to demonize one another.
We have to come together.