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24 Kasım 2020 Salı 18:54 | Son Güncelleme:

Joe Biden duyurdu: ABD seçimi bitti

Joe Biden duyurdu: ABD seçimi bitti

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım’da ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.

Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz” dedi.

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