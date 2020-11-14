Joe Biden ABD'ye yıllık 125 bin mülteci kabul edecek

ABD başkanı seçilen Joe Biden, ülkedeki mülteci sayısını artırarak yıllık 125 bine çıkarmayı planladığını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Joe Biden ABD'ye alınacak mülteci sayısını artırmayı planlıyor. Biden Cizvit Mülteci Servisi (JRS) adlı yardım kuruluşunun 40. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ABD'nin alacağı mülteci sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planladığını söyledi.

Biden açıklamasında, "Biden-Harris yönetimi Amerika'nın zayıfların korunması ve sığınmacıların haklarının savunulması için tarihi rolünü her yerde yeniden inşa edecek." ifadesini kullandı.

ABD'de sığınmacı ve mültecilere yardım konusunda başı dini kuruluşlar çekiyor. Ülkede sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan dokuz kuruluştan altısı kiliselere bağlı.

ABD Başkanı Donald Trump görev süresi içinde ülkeye alınan mültecilerin sayısını azaltmış ve son olarak ülkeye alınacak mülteci sayısını yıllık 15 binle sınırlandırmak istediğini açıklamıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde ise bu sayısı yılda 110 bindi.