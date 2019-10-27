Jeffrey: YPG'nin Türkiye saldırılarına da bakmalıyız
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye’deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, “Türk hükümeti çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. Jeffrey, “20’den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazlasının yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım.” dedi.
Cenevre’de gelecek hafta başlayacak Suriye anayasa komitesi çalışmalarından önce üst düzey diplomatlarla görüşen Jeffrey, Suriyeli muhalif unsurların davranışları konusunda endişeliyiz” dedi.