Japonya'nın koronavirüs bilançosu artıyor! Vaka sayısı 739'a ulaştı

Japonya’da son olarak tespit edilen koronavirüs vakaları, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 739'a çıkardı.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılması nedeniyle Japonya'da da paniğe neden olan koronavirüs, ülkenin farklı eyaletlerinde etkisini artırmaya devam ediyor.

Son olarak Tokyo, Aichi, Saitama, Chiba ve Ishikawa bölgelerinde tespit edilen vakalar, ülke genelindeki vaka sayısını 739'a çıkardı. Saitama Eyaleti'nden bildirilen vakanın anaokulu çağında bir çocuk olduğu öğrenilirken, hastanın babası ile Wuhan'dan tahliye edilen Japon vatandaşları arasında yer aldığı belirtildi. Virüs tespit edilen çocuğun babasına ise 10 Şubat'ta virüs teşhis konduğu kaydedildi.

Son vakalar dışında, iki haftalık karantina sürecinin çarşamba itibariyle sona erdiği Diamond Princess adlı karantina gemisinde şimdiye dek 634 vaka tespit edilmişti.

JAPONYA'DA VİRÜS 3 CAN ALDI

Daha önce koronavirüs yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiği Japonya’dan dün de karantina gemisindeyken virüs taşıdıkları belirlenen iki kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Böylece ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları üçe yükselmişti.