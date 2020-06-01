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  3. Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem
01 Haziran 2020 Pazartesi 00:25 | Son Güncelleme:

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5,3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.


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