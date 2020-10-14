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  • Japonya'dan Kuzey Kore'ye yeni füze tepkisi: Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır
14 Ekim 2020 Çarşamba 08:17 | Son Güncelleme:

Japonya'dan Kuzey Kore'ye yeni füze tepkisi: Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır

Japonya'dan Kuzey Kore'ye yeni füze tepkisi: Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır
AA

Japonya, Kuzey Kore'nin aralıksız ve hızlıca saldırı kapasitesini güçlendirdiğini belirterek yeni balistik füzelerin sergilenmesine yönelik, “Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır.” dedi.

 Japonya’da Savunma Bakanı Kişi Kuzey Kore'nin aralıksız ve hızlıca saldırı kapasitesini güçlendirdiğini belirterek, “Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır.” dedi.

AA'da yer alan haberde Kişi, alışılagelmiş ICBM’lerin yanı sıra denizaltıdan atılan balistik füzelerin (SLBM) geliştirilmiş versiyonu olduğuna inanılan yeni füzelerin törende teşhir edilmesini eleştirdi.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMADIR"

Kuzey Kore’nin ısrarla saldırı reaksiyonlarını çeşitlendirmenin peşinde olduğunu belirten Kişi şu açıklamalarda bulundu:

“Kuzey Kore, aralıksız ve hızlıca saldırı kapasitesini güçlendiriyor. İlgili ülkeler ve Japonya açısından istihbarat toplama, müdahale tavrı ve teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır.”

Kişi, Pyongyang üzerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının uygulanmasına yönelik uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

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