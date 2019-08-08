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  3. Japonya’da yanardağ patladı: Dumanlar 800 metreye ulaştı

Japonya’da yanardağ patladı: Dumanlar 800 metreye ulaştı

Japonya’da yanardağ patladı: Dumanlar 800 metreye ulaştı

Japonya’da bulunan Asama yanardağında patlama meydana geldi.

Japonya'nın Honshu bölgesinde bulunan Asama yanardağında küçük ölçekli bir patlama meydana geldiği açıklandı. Çarşamba günü yerel saat ile 22.00 sularında gerçekleşen patlama nedeniyle gökyüzüne bin 800 metreye ulaşan dumanlar yükseldi. 

Meteoroloji Ajansı yetkilileri, alarm seviyesini 5 ölçekli derecelendirme sistemi üzerinden 3 olarak belirlerken, yetkililer dağın 4 kilometreye kadar yakınında yaşayan bölge sakinlerini kaya parçaları, kül ve zehirli gaz çıkışına karşı tetikte olmaya çağırdı. 

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