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  3. Japonya'da tren kazası: 30 yaralı

Japonya'da tren kazası: 30 yaralı

Japonya'da tren kazası: 30 yaralı

Japonya’da bir kamyon, demir yolu geçidinde trenle çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.

Kaza, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yakınlarındaki Yokohama'da bugün yerel saatle 11.40'ta meydan geldi.

Bir kamyon, demir yolu geçidinde trenle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyon alev alırken, trenin vagonlarında da ciddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından Keikyu Kawasaki ve Kamiooka istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

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