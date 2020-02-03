Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki Şindake Yanardağı'nın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Patlamanın ardından yanardağdan püsküren kül ve duman 7 bin metre irtifaya kadar yükselirken, lav ve volkanik kayaçların 900 metre mesafeye kadar yayıldığı kaydedildi.

EN SON GEÇEN YIL FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Şindake Yanardağı en son geçen yıl 29 Ocak'ta faaliyete geçmişti.

36 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kuçinoerabujima Adası'nda yaklaşık 100 kişi ikamet ediyor.

AA