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  3. Japonya'da Krosa tayfunu: 1 ölü, 49 yaralı

Japonya'da Krosa tayfunu: 1 ölü, 49 yaralı

Japonya'da Krosa tayfunu: 1 ölü, 49 yaralı

Krosa tayfunu, Japonya’yı vurmaya devam ediyor. İlk belirlemelere göre, tayfun ile beraber gelen yoğun yağışlarda 1 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

Japonya’nın batısını vuran Krosa tayfununda, Onomichi şehrinde 82 yaşındaki bir adam, sert esen rüzgarlar sebebiyle gemiden düşerek hayatını kaybetti. Diğer 13 bölgede ise 49 kişinin yaralandığı belirtildi.

‘7 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ’

Japon Meteoroloji Ajansı’nın, yaklaşan tayfuna dair uyarılarda bulunmasının ardından, 7 bin kişi tahliye edilmişti. Ajans, yoğun yağışlar ve toprak kaymalarına dair halkı uyarmıştı.

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