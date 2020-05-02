Japonya'da koronavirüsten 40 kişi daha öldü

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın halini alan korona virüsü, Japonya’da dünden bu yana 40 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 530’a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi dışında, ülkenin farkı eyaletlerinden 517 kişinin korona virüs nedeniyle öldüğü açıklandı.

Tırmanış sürüyor

Bugün 160’ı başkent Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 306 yeni enfeksiyon ise, Japonya’daki toplam vaka sayısını 15 bin 589’a taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde 14 bin 877 vaka doğrulandı.

332 kişinin sağlık durumu ciddi

Ayrıca, ülke genelinde korona virüsü tedavisi gören 332 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken, 4 bin 632 kişinin ise hastalığı yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

(İHA)