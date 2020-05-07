Japonya'da korona virüse bağlı ölü sayısı 600'ü aştı

Korona virüs pandemisinin ardından ülkede uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı Japonya’da dünden bu yana 13 kişi daha Covid-19’a yenik düştü. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 603’e çıkardı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi haricinde ülkenin farklı eyaletlerinden hayatını kaybedenlerin sayısı 590’a yükseldi.

Umut veren gelişme

Bugün 23’ü başkent Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 96 yeni vaka bir günde kaydedilen yeni enfeksiyon sayısı, 100’ün altında olması nedeniyle umut verici bir gelişme olarak kaydedildi. Daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dahil olmak üzere Japonya’daki toplam vaka sayısı 16 bin 287’ye çıktı.

Tokyo’da artış hızı düştü

Tokyo merkezi hükümetinden yapılan açıklamada ise 23 yeni vaka dahil olmak üzere art arda 5 gün boyunca başkentte 100’den az enfeksiyon tespit edildiği ifade edildi. Vaka sayılarının eyaletlere göre dağılımında Tokyo 4 bin 771 vaka ile salgından en çok etkilenen bölge olurken onu bin 706 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa’da bin 141 enfeksiyon tespit edilirken Saitama ise 928 vaka ile listede kendine yer buldu. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti.

304 hastanın durumu kritik

Öte yandan ülke genelinde Covid-19 tedavisi gören 304 hastanın sağlık durumunun kritik olduğu ifade edilirken şu ana kadar 5 bin 797 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

(İHA)