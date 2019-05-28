Japonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi öldü

Kyodo'nun haberine göre, başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de iki elinde de bıçak tutan bir kişi durakta otobüs bekleyen öğrencilere ''Sizi öldüreceğim'' diye saldırdı. Saldırı sonucu 12 yaşındaki bir kız çocuğu ve 39 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Orta yaşlı olduğu ifade edilen saldırgan daha sonra bıçağı boynuna sapladı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

16 kişinin yaralandığı saldırıda 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünyada suç oranlarının en az olduğu ülkelerden Japonya'da son yıllarda bıçaklı saldırıların sayısı arttı. 2016'da bir kişi engelliler yurdunu basarak 19 kişiyi bıçaklayarak öldürmüş, 20 kişiyi yaralamıştı.

(AA)