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  3. Japonya'da aşırı sıcaklar binlerce kişiyi hastanelik etti

Japonya'da aşırı sıcaklar binlerce kişiyi hastanelik etti

Japonya'da aşırı sıcaklar binlerce kişiyi hastanelik etti

Japonya'da sıcak havayla bağlantılı hastalıklar nedeniyle bir haftada 13 bine yakın kişi hastanelere başvurdu.

Japonya'da 5 Ağustos'tan bu yana, 12 bin 751 kişinin sıcak havanın yol açtığı hastalıklar sebebiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Kyodo'nun haberine göre, Yangın ve Afet Yönetim Ajansı tarafından, ülke çapında sıcak çarpma vakalarının bir önceki haftaya göre azaldığı ancak iki hafta üst üste 10 bin kişi eşiğinin aşıldığı açıklandı.

Ajansa göre, 5-11 Ağustos'ta 12 bin 751 kişi sıcak havayla bağlantılı hastalıklar nedeniyle hastanelere başvurdu. Bu kişilerin yüzde 54,9'unu yaşı 65 ve üzeri kişiler oluşturdu.

Sıcak havanın neden olduğu hastalıklar, 23 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Hastaneye başvuranlardan 400'ü en az 3 hafta yatakta tedavi süreci gerektiren ağır hastalıklar geçirirken, 4 bin 554'ü ise kısa süreli yatakta tedaviyle iyileşti.

Söz konusu tarihlerde, Japonya'nın birçok bölgesinde sıcaklık 35 dereceyi aştı.

AA

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