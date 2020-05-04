Japonya'da 47 eyaletin tamamında uygulanan OHAL 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Korona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü Japonya’da hükümet, salgınla mücadelede politikası kapsamında uygulanan OHAL’in süresini uzatma kararı aldı. Kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kararını veren hükümet, 6 Mayıs’ta sona ermesi öngörülen uygulamanın 31 Mayıs’a dek süreceğini duyurdu.

BAŞBAKAN ABE’YE ÖZEL YETKİ



Japonya’da Mart itibari ile artan vaka sayısı nedeniyle olası senaryolara karşı hazırlık yapmaya başlayan hükümet ilerleyen günlerde radikal tedbirlerin gerekli olabileceğini açıklamış, ardından meclis Başbakan Shinzo Abe’nin korona virüs ile mücadele kapsamında OHAL ilan etmesine olanak tanıyan yasayı onaylamıştı.

İLK OLARAK 7 EYALETTE UYGULANDI



Hükümet karara başlarda temkinli yaklaşsa da, kamuoyundan gelen eleştirilerin ardından 7 Nisan’da OHAL ilan edilmişti. İlk olarak Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka’da geçerli olacağı açıklanan kararın kapsamı, 16 Nisan’da tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti.

YAPTIRIM YOK



OHAL kararının dayandığı Japonya yasalarının sınırları nedeniyle vatandaşların hükümetin çağrılarına uymaması halinde cezai yaptırıma maruz kalmayacağı belirtilmiş, sokağa çıkma yasağı ya da şehir karantinası gibi zorunlu önlemlerin de hayata geçirilemeyeceği açıklanmıştı. Ticari işletmeler faaliyetlerini durdurmaya zorlanmasa da, yerel hükümetler birçok sektöre kepenk kapama çağrısında bulunmuştu. Japonya hükümeti, vatandaşları mecbur olmadıkça dışarıya çıkmaktan kaçınmaya çağırmıştı.

ŞARTLI KAMULAŞTIRMA HAKKI



Vatandaşları direk olarak etkileyecek zorlayıcı tedbirler olmamasına rağmen, hükümet virüsle mücadelede birçok yetki elde etmişti. Valilere özel arazileri ve binaları sahiplerinin makul neden olmaksızın kullanımına izin vermemesi durumunda virüsle mücadele kapsamında kamulaştırma hakkı tanıyan OHAL, ilaç ve gıda şirketlerine stok yasağı getirilmesinin de önünü açmıştı.

KISITLAMA YETKİSİ



Ayrıca kamu otoriteleri market benzeri ticari işletmelerin çalışma saatlerini sınırlandırabilme ve tiyatro, sinema, stadyum gibi mekanlardan geçici olarak kapanmalarını isteme hakkı elde etmişti. Hükümetin talebi doğrultusunda spor salonları, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezlerinin de aralarında olduğu birçok işletme faaliyetlerine geçici olarak ara verme kararı almıştı.

İHA