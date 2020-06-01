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  3. Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:58 | Son Güncelleme:

Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı

Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı

Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu 90 dakika boyunca çamaşır makinesinde kilitli tutan baba tutuklandı.

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 3 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan bir baba tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, özel bir şirket çalışanı olan Kenichi Hoshino (37), eşi ve 5 yaşındaki kızı geçtiğimiz cumartesi sabahı dışarı çıktığında, 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesinin kazanına kilitledi.

AMBULANSI ARADI

Çocuğunu yaklaşık 90 dakika makinenin içinde tutan şahıs, daha sonra ambulansı arayarak oğlunun kendisi fark etmeden makineye tırmandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan çocuk su kaybı nedeniyle halsizlik yaşarken, şüpheli baba daha sonra suçlamayı kabul etti. Oğluna zarar vermek niyetinde olmadığını söyleyen baba, çocuğa yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklandı.


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