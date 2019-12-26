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  3. Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez yabancı uyruklu bir kişi idam edildi

Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez yabancı uyruklu bir kişi idam edildi

Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez yabancı uyruklu bir kişi idam edildi

Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez 4 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan yabancı uyruklu bir kişinin idam edildiği duyuruldu.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Adalet Bakanlığı, ülkede 2003 yılında 4 kişiyi öldürmekten mahkum olan 40 yaşındaki Çin vatandaşı Wei Wei'nin asılarak, infaz edildiğini açıkladı. 

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, Wei Wei'nin idam kararını "çok dikkatli bir değerlendirmeden" sonra imzaladığını belirterek, "8 ve 11 yaşlarındakiler dahil mutlu mesut yaşayan bir ailenin üyelerinin hepsinin, tamamen bencilce nedenlerle cinayete kurban gittiği son derece zalimce bir dava." ifadesini kullandı.

Wei Wei'nin Çin'e kaçan suç ortaklarından birinin 2005 yılında burada idam edildiği, bir diğerinin de ömür boyu hapisle cezalandırıldığı belirtildi. 

Bu, Japonya Adalet Bakanı Mori'nin göreve geldiği ekim ayından bu yana infaz kararını onayladığı ilk, 2019 yılının da 3'üncü idamı oldu.

Japonya'da Başbakan Abe Şinzo'nun 2012'de iktidara gelmesinden bu yana 39 kişi idam edildi, ülkede son olarak 2009 yılında yine bir Çinlinin idam cezası infaz edilmişti. 

Ülkede geçen yıl idam edilen 15 kişiden 13'ü, Aum Şinrikyo kıyamet günü tarikatının üyesiydi. 

(AA)


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