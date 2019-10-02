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Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sınırlarımıza düştü

Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sınırlarımıza düştü

Japonya, Kuzey Kore'nin bir denizaltından fırlattığı balistik füzenin Shimane Eyaleti'ndeki Münhasır ekonomik bölgeye (EEZ) düştüğünü açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Kuzey Kore'nin denizaltından fırlatılan yeni bir balistik füze (SLBM) denemesi gerçekleştirdiği, füzenin Shimane Eyaleti'ndeki Münhasır ekonomik bölgeye (EEZ) düştüğü bildirildi.

Füze denemesi Güney Kore’nin nükleer programını sona erdirmeyi hedefleyen ABD ile müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Japonya’nın en üst düzey hükümet sözcüsü, balistik füzenin, Japonya’nın batı kıyısındaki sulara düşmeden önce ikiye ayrılığını söyledi.

Genel Kabine Sekreteri Yoshihide Suga düzenli bir basın toplantısında, “Şu anda, bir füzenin fırlatıldığı bu füzenin ikiye bölündüğü ve düştüğü anlaşılıyor. Ayrıntılar için analizler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore ordusu, 450 kilometre uçan ve 910 kilometre yüksekliğe ulaşan bir füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini söyledi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin daha önce denizaltısı tarafından fırlatılan balistik füzelerin (SLBM), geliştirilme aşamasında olan Pukguksong sınıfı bir füze olduğunu da aktardı.

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