Japonya, Kuzey Kore ile temas arayışını sürdürecek

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, pazartesi günü düzenlenen bir alt meclis toplantısında konuştu. Toplantıda Kuzey Kore'nin son olarak perşembe günü gerçekleştirdiği kısa mesafeli balistik füze denemesi hatırlatılan Suga'ya, Japon hükümetinin olayı diplomatik yollardan protesto etmesine rağmen Başbakan Abe'nin ön koşul olmaksızın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme isteğini sürdürüp sürdürmediği soruldu. Soru üzerine Suga, hükümetin bu konudaki tutumunun değişmediğini ifade etti.

BİRÇOK KEZ DİLE GETİRDİ

Japonya Başbakanı Abe, kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ön koşul olmaksızın görüşme isteğini defalarca dile getirmiş, Kuzey Kore'nin bu süreçte, 4 ve 9 Mayıs tarihlerinde kısa menzilli füze denemeleri yapması, gözleri Abe hükümetinin vereceği tepkiye çevirmişti.

(İHA)