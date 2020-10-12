Japonya karasularında hareketli dakikalar: Çin gemileri sınır ihlali yaptı

Çin'e ait iki devriye gemisinin dün saat 11.00 gibi tartışmalı Senkaku takımadaları yakınlarında Japonya deniz sahasını ihlal ettiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Japonya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, sınır ihlali yapan iki Çin gemisinin ada çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştığı belirtildi.

Gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldığı kaydedilen açıklamada, gemilerin öğleden sonra 15.00'a dek bölgede kaldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin gemileri, tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti.