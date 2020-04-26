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  3. Japonya basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta

Japonya basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta

Japonya basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta

Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti.

Japonya basınında nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı.

Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.

Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.


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