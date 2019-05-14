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Japonya Başbakanı: Trump o ailelerle bir araya gelecek

Japonya Başbakanı: Trump o ailelerle bir araya gelecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile tekrar görüşeceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleriyle yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Salı günü başbakanlık ofisinde düzenlenen bir partiler arası irtibat toplantısında konu hakkında konuşan Abe, Japonya ve ABD'nin kaçırılan Japon vatandaşları sorununu çözeceğini ifade etti. 

Kendisinin ve Trump’ın Kuzey Kore’yi ve uluslararası toplumun yüz yüze olduğu diğer sorunları, Japon ve ABD ekonomilerinin durumunu ve önümüzdeki ay Japonya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesinde işbirliği konularını da tartışacağını kaydeden Abe, Kuzey Kore’nin Perşembe günü yaptığı kısa menzilli balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini de hatırlattı. Bu durumu son derece üzücü olarak niteleyen Abe, Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması için ABD ve diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışacağını da sözlerine ekledi. 

Görüşme ilk değil

25 Mayıs’tan itibaren Japonya'ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştirecek olan Trump, 2017'nin Kasım ayında Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleriyle bir araya gelmişti. 

İHA

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