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  3. Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyor
28 Ağustos 2020 Cuma 09:43 | Son Güncelleme:

Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyor

Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyor

Japon medyası, Başbakan Shinzo Abe'nin bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacağını duyurdu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyor

NTV'nin Japonya'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NHK'ya dayandırdığı haberde Başbakan Shinzo Abe, bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacak.

65 yaşındaki Abe'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.

2007 yılında da sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Abe, 2012'de tekrar seçilmişti.

8 yıldır başbakan olarak görev yapan Shinzo Abe, ülkede en uzun süre bu makama sahip olan lider olma rekorunu elinde tutuyor.

Abe'nin oyları, coronavirus süreci ve partisindeki çalkantılı süreç ile birlikte yüzde 30 seviyelerine düşmüştü. 

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