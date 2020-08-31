Japonya Başbakanı Abe, ABD Başkanı Trump ile istifa kararı sonrası görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları nedeniyle aldığı istifa kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telekonferansla görüştü. Görüşmede iki lider arasında istifa kararına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

İHA'nın aktardığı habere göre, Abe'nin ikili meselelerdeki iş birliği için Trump'a teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Abe'nin başbakanlığı süresince çözümü için yoğun çaba sarf ettiği Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusu ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gidişatının da ele alındığı ifade edildi.

"BU KONUDA ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Abe'nin istifa kararının ardından açıklama yaparak üzüntüsünü dile getiren Trump, Abe'yi "harika bir arkadaş" olarak niteleyerek, "Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Bu konuda çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.