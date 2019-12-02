Japonya açıklarında yeni balina türü keşfedildi

Japonya'da balina avcıları uzun zamandır nadir görülen bir tür gagalı balinanın varlığından haberdardı. Bu balina daha önce Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde görülmüştü ama şimdiye dek ayrı bir tür olarak kabul edilmiyordu.

Baird gagalı balinadan daha küçük ve koyu renkteki bu balina, yıllardır araştırmacıları atlatıyordu.

Ancak birkaç farklı kalıntının incelenmesinden sonra bu balinanın aslında farklı bir tür olduğu ortaya çıktı. Yeni tür, siyah Baird gagalı balina ya da Berardius minimus diye adlandırıldı.

Gagalı balinalar derin okyanus sularını tercih ediyor ve uzun süre su altında kalabiliyor. Bu da onları gözlemlemeyi zorlaştırıyor ve davranışları detaylı bir şekilde kayıt altına alınamıyor.

Scientific Reports adlı bilimsel yayında yeni türü ilk defa tanımlayan Hokkaido Üniversitesi’nden Profesör Takashi Matsuishi liderliğindeki araştırma ekibi, Ohotsk Denizi kıyılarında sahile vurmuş, tanımlanamayan 6 gagalı balinadan örnek topladı.

Doğa ve Bilim Ulusal Müzesi’nden ekip üyesi Tadasu Yamada “Onlara sadece bakarak bile Berardius türüne kıyasla dikkat çekecek derecede daha küçük bir vücuda sahip olduklarını, vücutlarının iğ şekline benzediğini, gagalarıNIN daha kısa ve renklerinin daha koyu olduğunu söyleyebiliyorduk” dedi.

Profesör Matsuishi de “Berardius minimus hakkında bilmediğimiz hala çok fazla şey var. Hala yetişkin dişilerin nasıl gözüktüğünü bilmiyoruz ve mesela hala türün dağılımı hakkında birçok soru işareti mevcut. Umuyoruz ki (tür hakkındaki) bilgilerimizi genişletmeye devam edeceğiz” ” diye konuştu.

Araştırma ekibi türün dış görünüşünün büyük oranda 10 Kasım 2012’de Hokkaido’daki Sarufutsu Köyü’nde kıyıya vuran balinaya dayandığını belirtti.

Gri renkli Baird gagalı balinayla renk farklılığı olmasına rağmen araştırmacılar “yeni türün renk farklılığının genellikle yara izi yoğunluğuna bağlı olduğunu ve biyolojik olarak temel önem teşkil etmediğini” belirtti.

Araştırmacılar ayrıca siyah renkli türde şu ana kadar kaydedilen en büyük vücut ölçüsünün 6,9 metre olduğunu söyledi. Daha iyi bilinen kuzenleriyse 10 metre boya ulaşabiliyor.

Hokkaidolu yerel balina avcıları bölgedeki bazı balinalar için “Karasu” (Japonca kuzgun) ismini kullanıyor.

Henüz yeni tanımlanan Berardius minimus ile Karasu aynı tür mü değil mi, bilinmiyor. Araştırma ekibi Karasu’nun da ayrı bir balina türü olabileceğini öne sürüyor.

Independent Türkçe