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  3. Japon gemisindeki Ukraynalılar tahliye edilmeyi reddetti

Japon gemisindeki Ukraynalılar tahliye edilmeyi reddetti

Japon gemisindeki Ukraynalılar tahliye edilmeyi reddetti

Japonya’da haftalardır karantina altındaki gemide bulunan 24 Ukrayna vatandaşı ülkelerine dönme teklifini reddetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Kriz Masası Yöneticisi Maksim Kovalenko, korona virüsü nedeniyle 4 Şubat'tan bu yana Japonya'nın başkenti Tokyo'da karantina altına alınan 'Diamond Princess' adlı gemide bulunan 25 Ukrayna vatandaşından 24'ünün, Ukrayna'ya tahliye edilme teklifini reddettiğini belirtti. Kovalenko, “Gemide bulunan 25 vatandaşımızdan 24'ü, Ukrayna'ya geri getirilme teklifini reddetti. Ancak diğer vatandaşımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Reddedenler tamamen kendi isteğiyle bu kararı aldılar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaklaşık 80 Ukrayna vatandaşı, Çin'in Wuhan kentinden özel bir uçak seferiyle Ukrayna'ya getirilmişti. Tahliye edilen vatandaşları, "virüs bulaştırma" endişesi nedeniyle istemeyen bazı kişiler yolları kapatıp polisle çatışmıştı. Tahliye edilenleri taşıyan otobüsler taşlanmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Japonya'da gemide karantina altında tutulan Ukraynalıların, tahliyeyi bu sebeple reddettikleri düşünülüyor.

İHA


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