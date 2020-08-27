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  3. Japon bilim insanları: Ozon tedavisi koronavirüsü yok edebilir
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:30 | Son Güncelleme:

Japon bilim insanları: Ozon tedavisi koronavirüsü yok edebilir

Japon bilim insanları: Ozon tedavisi koronavirüsü yok edebilir
AA

Japon bilim insanları, düşük ozon konsantrasyonlarının koronavirüs parçacıklarını etkisiz hale getirdiğini ve hastane, ofis ve sınıf gibi kapalı ortamlarda kullanılabileceğini açıkladı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 70 bini aştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 823 bin 687 kişi hayatını kaybederken Japon bilim insanlarından koronavirüs parçacıklarını etkisizleştiren yeni tedabi yöntemi ile ilgili bir açıklama geldi. 

Ulusal medyadaki haberlere göre, katıldıkları online konferansta Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının insan sağlığı için zararsız kabul edilen milyonda 0,1 ya da 0,05 seviyesindeki kulanımının virüsü yok edebileceğini kanıtladıklarını ileri sürdü.

Buna göre, araştırmacılar Kovid-19 numunesinin yer aldığı sızdırmaz bir odada ozon jeneratörü kullanılarak gerçekleştirdikleri deneyde, 10 saat boyunca düşük düzey ozon konsantrasyonu uygulayarak virüsün nüfuzunu yüzde 90 düzeyde düşürdü.

Araştırmacılardan Murata Takayuki, hastanelerin koronavirüsten temizlenmesenide düşük konsantrasyonlu ozon tedavisinin potansiyel bir yöntem sağlayacağını belirtti.

Takayuki, "Sürekli ve düşük seviyede ozon konsantrasyon tedavisiyle, virüs bulaşımı insanların bulunduğu lokasyonlarda bile düşürülebilir. Özellikle yüksek nemli şartlarda etkili olduğunu tespit ettik." dedi.

Bu kapsamda, üniversitenin Aiçi eyaletindeki hastanesinde hasta odalarına ve bekleme noktalarına enfeksiyon seviyesini düşürmesi için ozon jeneratörleri kuruldu.

Birçok hastalık mikrobunu etkisizleştirebilen ozonun milyonda 1 ila milyonda seviyesindeki konsantrasyonunun, Kovid-19’a karşı etkili olmasına rağmen insan sağlığına potansiyel zararı daha önce ortaya çıkmıştı.

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