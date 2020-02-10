Jackie Chan'den 143 bin dolarlık panzehir ödülü
Aksiyon filmlerinin popüler oyuncusu Jackie Chan, Weibo’dan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tedaviyi bulana 1 milyon yuan (yaklaşık 143 bin dolar) ödül vereceğini duyurdu.
Chan, “Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum” dedi. Jackie Chan’ın son filmi Vanguard, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona çıkamadı.
(İHA)