23 Eylül 2020 Çarşamba 17:04 | Son Güncelleme:
İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağının enkazı bulundu
DHA
İzlanda'da keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri, İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağının enkazını buldu. 76 yıl sonra buzullar eriyince gün yüzüne çıkan enkazın, bölgeye turist çekmesi için kaldırılmayacağı bildirildi.
16 Eylül 1944 tarihinde İkinci Dünya Savaşı sırasında düşan ABD'nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı, 76 yıl sonra bulundu.
DHA'da yer alan habere göre, 10 mürettabatıyla birlikte İzlanda'nın Eyjafjallajokull buzuluna düşen enkaz, keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından bulundu.
"TURİSTİK BİR BÖLGE OLACAK"
Buzulların erimesi sebebiyle gün yüzüne çıkan enkazla ilgili açıklama yapan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson, yerel halkın enkazın kaldırılmasını istemediğini belirtti.
Gelen ziyaretçilere enkazın hikayesini anlatacaklarını ifade eden belediye başkanı, bölgenin turistik bir bölge olacağını sözlerine ekledi.