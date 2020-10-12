"İyilik Konutları" projesinin ilk etabı tamamlandı: İdlib'de 600 aile evlerine kavuştu

TDV, iç savaş nedeniyler yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve çadırlarda çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru aileler için başlatılan "İyilik Konutu" projesinin ilk etabının tamamlandığını açıkladı. Yapımı tamamlanan 600 konut, ailelere törenle teslim edildi.

AA'da yer alan habere göre, Proje kapsamında yaklaşık 5 bin konutun savaş mağduru ailelere teslim edileceğini belirten TDV'nin Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ailelerin bundan sonra konforlu bir ortamda hayat süreceklerini dile getirdi.

Çadırlarda yaşamın yazın hem de kışın çok zor olduğunu kaydeden Açık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bilincinde olarak İyilik Konutları projesini hayata geçirdik. Her projemizde olduğu gibi bu projemize de hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız çok büyük teveccüh gösterdi. Sağ olsunlar vefakar milletimizin desteği ile kısa bir süre içerisinde 600 konutu tamamlamış olduk. Bölgede faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarıyla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan aile kalmayacak."

"İyilik Konutları"nın 28 metrekare genişliğinde, betonarmeden yapıldığını, çatısının da yine betondan inşa edildiğini aktaran Açık, "Evlerimiz 2 oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşuyor. Demir kapısı, su tesisatı ve kanalizasyon gibi alt ve üstyapıları tamamen bitmiş durumda. Oturan ailelerimiz inşallah sorun yaşamadan rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilecek." bilgisini verdi.

BİR "İYİLİK KONUTU"NUN BEDELİ 6 BİN LİRA

Bir "İyilik Konutu" bedelinin 6 bin lira olduğunu belirten Açık, yardım etmek isteyen vatandaşların "SURİYE" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabileceğini ifade etti.

Açık, ayırca vatandaşların "bagis.tdv.org" kurumsal online bağış sayfasından, şubelerden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağış yapabileceğini aktardı.