Ivanka'nın yerine Biden'ın kızı geçecek

Biden’ın 39 yaşındaki kızı Ashley Biden’ın ABD siyasetinde güçlü bir rol üstlenerek Ivanka Trump’ı geride bırakabileceği konuşuluyor. Tulane Üniversitesi’nde kültürel antropoloji okuyan yeni “first girl”, Howard Kerin ile evli. Öte yandan İngilizce profesörü olan Ashley’nin annesi, yeni First Lady Jill Biden ise işine devam edeceğini söyledi.