17 Kasım 2020 Salı 00:52 | Son Güncelleme:
Ivanka'nın yerine Biden'ın kızı geçecek
Başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasıyla ABD, siyasette yeni bir “başkan kızı” görmeye hazırlanıyor.
Biden’ın 39 yaşındaki kızı Ashley Biden’ın ABD siyasetinde güçlü bir rol üstlenerek Ivanka Trump’ı geride bırakabileceği konuşuluyor. Tulane Üniversitesi’nde kültürel antropoloji okuyan yeni “first girl”, Howard Kerin ile evli. Öte yandan İngilizce profesörü olan Ashley’nin annesi, yeni First Lady Jill Biden ise işine devam edeceğini söyledi.