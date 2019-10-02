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  3. Ivanka ve Hamill'in güç atışması

Ivanka ve Hamill'in güç atışması

Ivanka ve Hamill'in güç atışması

ABD’de azil süreciyle boğuşan Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından kocası Jared Kushner ile 3 çocuğunun yer aldığı fotoğraf paylaştı.

Çocuklardan birinin Yıldız Savaşları askerlerinin kostümünü giydiği görülürken, Ivanka da serinin “May the force be with you” (Güç sizinle olsun) sloganını yazdı.

Yıldız Savaşları’nın temel karakterlerinden Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill ise Ivanka’ya “’Yanlış yazmışsın” diye tweetledi ve Ivanka’nın ‘force’ yerine aslında  ‘fraud’ (sahtekarlık) yazması gerektiğini ima etti. 

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