İtalya'nın denizden göçmen kurtaranlara ceza öngören kararnamesi eleştirilere maruz kaldı

İtalya'nın aşırı sağcı, göç karşıtı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini göç kurallarını daha da sıkılaştıran yeni bir "güvenlik kararnamesi" hazırladı.Denizden göçmenleri kurtaran yardım kuruluşlarının cezalandırılmasını öngören kararname taslağı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından insan haklarına ve uluslararası yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Salvini'nin bu eleştiriye yanıtı ise "Üyeleri arasında Kuzey Kore ve Türkiye'nin, totaliter rejimlerin de olduğu bir uluslararası organizasyonun İtalya'ya insan hakları konusunda ahlak dersi vermeye kalkışması gülünç" şeklinde oldu. Henüz taslak halinde olan kararname, yardım gemileri tarafından denizden kurtarılarak İtalya'ya getirilen her bir göçmen başına 3500-5500 euro arası para cezası öngörüyor. Bu gemiler İtalyan bayrağı taşıyorsa lisanslarının askıya alınması ya da iptal edilmesi mümkün kılınıyor.

Halen Ulaşım Bakanlığı'nın yetki alanında olan İtalyan karasularındaki bazı aktivitelerin de aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini'nin başında olduğu İçişleri Bakanlığı'na devredilmesi öngörülüyor. 10 Mayıs'ta hazırlanan kararname taslağının bu akşam Bakanlar Kurulu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Ancak koalisyon hükümetinin diğer ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin taslağın bu haline mesafeli olduğu belirtiliyor.

BM: GÖÇMEN DÜŞMANLIĞINI YOĞUNLAŞTIRIR

"İkinci güvenlik kararnamesi" olarak anılan kararname taslağı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de tepkisini çekti. İtalyan basınındaki haberlere göre BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden İtalyan hükümetine yollanan mektupta kararnamenin endişe verici olduğu belirtiliyor ve geri çekilmesi isteniyor. BM mektubunda, kararnamede öngörülen tedbirlerin göçmenlerin insan haklarını ihlal edeceği ve İtalya'nın imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırı olacağı uyarısı yapılıyor. BM, kararname taslağını "arama-kurtarma operasyonlarını kriminalize etme amaçlı siyasi bir girişim" diye niteliyor ve "göçmenlere karşı düşmanlık ve yabancı karşıtı atmosferi daha da yoğunlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor. Kararnamenin mimarı Salvini ise bu eleştirilere yanıt olarak "BM, İtalya'da seçim kampanyası yapacağına, enerjisini Venezuela'daki insani acil duruma saklasın" dedi. Salvini ayrıca, "Üyeleri arasında Kuzey Kore ve Türkiye'nin, totaliter rejimlerin de olduğu bir uluslararası organizasyonun İtalya'ya insan hakları konusunda ahlak dersi vermeye kalkışması gülünç" diye de ekledi.

(BBC)