İtalyan gazeteciye Vatikan Büyükelçisi Göktaş'tan yanıt

İtalyan basınının ağır toplarından Gad Lerner’in bugün attığı bir tweet ile İtalya’da sosyal medyayı salladı. Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’da Suriye’de yaşanan insanlık dramı konusunda Batı’yı eleştiren Lerner’in tweet’ine yazdığı cevapta, Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulmamasının krizin daha da derinleşmesine yol açtığını hatırlattı.

İtalyan televizyonlarında yönettiği tartışma programlarıyla da ünlü olan Lerner, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak attığı tweet’te Batı’yı şu sözlerle eleştirdi:

“Unutmayalım ki Suriyeli mültecileri Erdoğan icat etmedi. Onların yükü sadece Türkiye’ye bırakılmamalıdır. Bu trajedinin birinci sorumlusu kriminal yöntemlerle iktidarda kalan Esed’tir. Bunda Putin’in desteğinin ve bizim ödlekliğimizin de payı var”.

Büyükelçi Göktaş ise “İtalyan gazeteci Gad Lerner mevcut tabloyu iyi özetlemiş” ibaresiyle aktardığı söz konusu tweet’e yazdığı İtalyanca yorumda şunları kaydetti:

“Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için yıllardır ısrar ediyor. Ama müttefiklerimiz bizi dinlemediler. Bu yapılsaydı, trajediler önlenebilirdi. ABD’ye göre bu iş çok pahalıydı, Avrupa ise ortalıkta bile yoktu. Şimdi somut adımlar atma zamanı”.

Lerner’in yazdığı tweet’in İtalya’daki Türkiye aleyhtarı kesimlerin tepkisine yol açması da dikkati çekti.