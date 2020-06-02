02 Haziran 2020 Salı 03:13 | Son Güncelleme:
Öte yandan Peru’da 4 bin olan koronavirüs vakalarının ülkenin en yüsek bölgesi Cusco’da sadece 3’te kalmasını inceleyen bilim insanları virüsün yüksek rakımlarda tutunamadığı sonucuna vardı. Benzer sonuçlara Tibet ve And Dağları’ndaki yüksek mevkilerde de rastlandı.
İtalyan doktor Alberto Zangrillo'nun iddiası! 'Koronavirüs Avrupa'da artık çok güçsüz'
Kovid-19 salgınında görev alan İtalyan doktor koronavirüsün artık gücünü kaybettiğini ve Avrupa'da ölümcül etkisinin azaldığını söyledi.
İtalya’da salgının en fazla görüldüğü bölgelerden Lombardiya’nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi’nin Başhekimi Alberto Zangrillo “Virüs klinik olarak artık İtalya’da yok. Avrupa’da da azalıyor” dedi.
Öte yandan Peru’da 4 bin olan koronavirüs vakalarının ülkenin en yüsek bölgesi Cusco’da sadece 3’te kalmasını inceleyen bilim insanları virüsün yüksek rakımlarda tutunamadığı sonucuna vardı. Benzer sonuçlara Tibet ve And Dağları’ndaki yüksek mevkilerde de rastlandı.
İtalya’nın tarihi simgesi Kolezyum’un ziyaretçilere dünden itibaren randevulu olarak açıldığı açıklandı.