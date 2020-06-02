İtalyan doktor Alberto Zangrillo'nun iddiası! 'Koronavirüs Avrupa'da artık çok güçsüz'

İtalya’da salgının en fazla görüldüğü bölgelerden Lombardiya’nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi’nin Başhekimi Alberto Zangrillo “Virüs klinik olarak artık İtalya’da yok. Avrupa’da da azalıyor” dedi.

Öte yandan Peru’da 4 bin olan koronavirüs vakalarının ülkenin en yüsek bölgesi Cusco’da sadece 3’te kalmasını inceleyen bilim insanları virüsün yüksek rakımlarda tutunamadığı sonucuna vardı. Benzer sonuçlara Tibet ve And Dağları’ndaki yüksek mevkilerde de rastlandı.



İtalya’nın tarihi simgesi Kolezyum’un ziyaretçilere dünden itibaren randevulu olarak açıldığı açıklandı.