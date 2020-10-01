İtalya'dan Türkiye açıklaması: Doğu Akdeniz'de vazgeçilmez bir müttefik

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa turunun ikinci durağı olan İtalya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve bölgesinde istikrar için vazgeçilmez bir müttefik ve NATO üyesi önemli bir aktör olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.



AA'da yer alan habere göre, Avrupa turu kapsamında İtalya ve Vatikan'daki temasları için sabah saatlerinde Roma'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü. İkili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz, 5G ihaleleri gibi konuları ele alan Di Maio ve Pompeo, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Di Maio, İtalya olarak ABD'nin Çinli şirketlerin Avrupa’daki 5G ağlarının dışında tutulmasına yönelik endişelerini dikkate aldıklarını belirtirken, bu konuda İtalyan hükümetinin ağların güvenliğini sağlamanın tamamen farkında olduğunu ve izleme kapasitesini artıran bir yasayı kabul ettiğini hatırlattı.

İtalya ve ABD'nin Libya’da yakınlaşan hedefleri olduğunu dile getiren Di Maio, "Washington'un etkisi, BM Libya Misyonu (UNSMIL) tarafından desteklenen diyaloğu sabotaj girişimlerine karşı koymak için hayati." dedi.



Doğu Akdeniz’de tansiyona da değinen Di Maio, AB üyesi olan Yunanistan ile Güney Kıbrıs yönetimi ile dayanışmasını dile getirirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının sınırının belirlenmesi başta olmak üzere bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Di Maio, şunları kaydetti:



"Pompeo’ya da belirttiğim üzere; Türkiye’nin, bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir aktör ve müttefik olduğu, aynı zamanda NATO’nun önemli bir üyesi olduğu unutulmamalıdır. Birlikte çalışmak esas olandır. ABD’nin, Türkiye’nin yapıcı rol oynamasına yönelik olumlu etkisi olabilir. Kıbrıs meselesinde de paylaşılan ortak bir çözüm bulunması da buna dahil edilebilir."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK



Di Maio, ilerleyen günlerde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Roma’da ağırlayacağını dile getirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların İtalya’yı endişelendirdiğini ifade eden Di Maio, Dağlık Karabağ sorununun yıllardır çözümsüz olduğunu ve bugün askeri gerginliğin daha da artması riskinden çekindiklerini ifade etti.



İtalya'nın bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve yakında Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapacağını aktaran Di Maio, “Bu yeni durum, AGİT Minsk Grubu bağlamında müzakerelerin herhangi bir ön şart olmadan yeniden başlaması gerekliliğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

