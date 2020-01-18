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  3. İtalya'dan son dakika Türkiye açıklaması!

İtalya'dan son dakika Türkiye açıklaması!

İtalya'dan son dakika Türkiye açıklaması!

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir"
 

İtalyan Bakan Di Maio: "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz"

Ayrıntılar geliyor...

 


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