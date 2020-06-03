İtalya'dan sınırlarını açmayan AB ülkelerine tepki

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda ülkesindeki Kovid-19 salgınına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

AA'nın aktardığı habere göre, salgına yönelik önlemleri, ilk kez gevşetmelerinin üzerinden bir ay geçtiğini ifade eden Conte, şu şekilde konuştu:

"4 Mayıs’tan beri verilerin, ihtiyatla ama bir o kadar açıkça cesaret verici olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yeniden başlayabiliriz. Bu kriz, yapısal sorunların üstesinden gelmek ve ülkeyi yeniden tasarlamak için bir fırsat olmalı."

İtalyanlar olarak haftalarca fedakarlıktan sonra biraz gülümsemeyi ve neşeyi hak ettiklerini dile getiren Conte, şu ifadeleri kullandı:

"Faaliyetleri yeniden başlatabilen ilk AB ülkelerinden biriysek bu hepimiz fedakarlık yapmayı kabul ettiğimiz içindir. Yine de dikkat etmemiz gerekiyor. En etkili önlem, fiziki mesafe ve maske. Virüsün kaybolduğunu söylemek, onu ciddi şekilde hafife almaktır."

Conte, ülkede seyahat kısıtlamasının bugün kalktığını belirterek "Bugünden itibaren bölgeden bölgeye izin belgesi olmadan seyahat edilebilir." dedi.

İtalya’nın AB ülkeleri ve Schengen Bölgesi ülkelerine sınırlarını da bugünden itibaren açtığı ancak bazı ülkelerin buna yanaşmadığı anımsatılan Başbakan Conte, şunları kaydetti:

"Koronavirüs acil durumundan sonra bütün devletler, İtalya’ya sınırlarını açmadı. Daha yüksek bulaşma eğrisi olan ülkelere karşı bazı önlemler aldığına inanan birtakım ülkeler var. Avusturya ve Yunanistan gibi ülkelerin İtalya'ya karşı ayrımcı önlem alması için bir neden yok. Şeffaflığın bedelini ödemek istemiyoruz. Bu kararların kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Dostlarımızı böyle bir kararın haklı olmadığına ikna edeceğimize eminim."

Ülkede son günlerde Kovid-19’un ekonomideki etkisine yönelik hükümete yapılan eleştirilere ve yaşanan sosyal tepkilere de değinen Conte, hükümetin kriz döneminde açıkladığı krize mali müdahale paketlerinde belirtilen ödemelerin gecikmesinden ötürü özür diledi.

Başbakan Conte, okulların da eylül ayından itibaren kesinlikle açılacağını söyledi.