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  3. İtalya'da turist otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İtalya'da turist otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İtalya'da turist otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İtalya´da turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena eyaletinde bulunan Monteriggioni bölgesinde meydana geldi. Yerel saatle 09:30´da meydana gelen kazada, otobüsün girdiği virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve ardından şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Otobüsün çoğunluğu Ruslardan oluşan 60 turisti taşıdığı; kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığı. Yaralıların olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürerken; kazanın nedenini araştırıldığı belirtildi.

(DHA)

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