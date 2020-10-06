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  • İtalya'da şaşırtan keşif: 2 bin yıllık kafatasında sağlam beyin hücresi bulundu
06 Ekim 2020 Salı 12:54 | Son Güncelleme:

İtalya'da şaşırtan keşif: 2 bin yıllık kafatasında sağlam beyin hücresi bulundu

İtalya'da şaşırtan keşif: 2 bin yıllık kafatasında sağlam beyin hücresi bulundu
DHA

İtalya'da 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında öldüğü belirlenen 25 yaşındaki bir erkeğin kafatasında, sağlam beyin hücreleri keşfedildi.

İtalyan bilim adamları, Napoli'nin doğusunda küle gömülü bir şehir olan Herculaneum'da ahşap bir binada yatakta yüzüstü yatarken bulunan genç adamın kafatasında sağlam beyin hücrelerini keşfettiğini açıkladı.

ISI NEDENİYLE CAMA DÖNÜŞMÜŞ

DHA'da yer alan habere göre, Araştırmayı yürüten Napoli II. Federico Üniversitesi'nden adli antropolog Pier Paolo Petrone, iskeletin yakınında çalışırken "kafatasının içinden parıldayan cam gibi bir şey" gördüğünü ifade etti.

Bu yılın başlarında Petrone ve meslektaşları, bu parlak malzemenin, ölen kişinin yoğun ısı nedeniyle git gide cama dönüşerek, bozulmadan korunan sağlam beyin hücreleri olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

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