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  3. İtalya'da milletvekili mecliste izleyici sıralarındaki sevgilisine evlenme teklifi etti

İtalya'da milletvekili mecliste izleyici sıralarındaki sevgilisine evlenme teklifi etti

İtalya'da milletvekili mecliste izleyici sıralarındaki sevgilisine evlenme teklifi etti

İtalya Temsilciler Meclisi'nde bugünkü oturumda söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti. Kamera görüntülerinde Di Muro'nun Elisa isimli sevgilisinin ne yanıt verdiği anlaşılmadı. Ancak İtalyan basını, Di Muro'nun teklifine olumlu yanıt aldığını yazdı.

Muhalefet partisi Lig'in milletvekillerinden Flavio Di Muro, deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının görüşüldüğü oturumda söz aldı.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Di Muro, konuşmasının sonunda "Bugün benim için diğer günlerden farklı, özel bir gün" dedi ve bir yüzük kutusu çıkardı.
 
Milletvekili, "Sayın Meclis Başkanı, izninizle size değil, seyirci sıralarına sesleniyorum: Elisa, benimle evlenir misin?" diyerek seyirciler arasında olduğu anlaşılan sevgilisine evlenme teklifi etti.


 
MECLİS BAŞKANI: UYGUNSUZ
 
Yanındaki diğer milletvekilleri Flavio Di Muro'yu alkışlar ve kucaklamalarla tebrik ederken, Meclis Başkanı Roberto Fico'dan tepki geldi.
 
Tebrik ve alkışlamaların uzaması üzerine, 5 Yıldız Hareketi'nden Fico, "Sayın milletvekili Di Muro, her şeyi anlarım ama meclis konuşmasını böyle bir amaçla kullanmak bana çok uygunsuz geldi" dedi.
 
Ardından söz alan Demokratik Parti Milletvekili Stefania Pezzopane ise tebriklere katılarak meclis çalışmalarına "aşk damgası" vurulmasından memnuniyetini dile getirdi. Pezzopane "Müstakbel eşleri tebrik ederim. Aşk birleştirir" dedi.
 
Sosyal medyada ise Lig milletvekilinin, deprem bölgelerinin ciddi sorunlarının konuşulması gereken meclis oturumuna özel hayatını taşımasına eleştiriler geldi.
 
Di Muro etiketi Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
 
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Di Muro'nun jestinin kurumlara saygı ilkesine ters düştüğünü, İtalya Temsilciler Meclisi'nin bir televizyon şovuna dönüştürüldüğünü savundu.
 


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