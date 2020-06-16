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  3. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi
16 Haziran 2020 Salı 19:29 | Son Güncelleme:

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 34 bin 405'e çıktı.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1340'lık düşüşle 24 bin 569'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 237 bin 500'e ulaştı. Son 24 saatte ise 210 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1516'lık artışla 178 bin 526'ya ulaştı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 daha artarak, toplamda 34 bin 405'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 207 olan sayı, bugün 177'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 695 bin 707 test yapıldı.

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