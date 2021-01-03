03 Ocak 2021 Pazar 21:59 | Son Güncelleme:
İtalya'da koronavirüsten can kaybı 75 bini geçti
AA
İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 75 bin 332'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 milyon 155 bin 446 olarak rapor edildi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.
AA'nın aktardığı haberde, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446’ya ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükselirken, aktif hasta sayısı 576 bin 214 oldu.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.