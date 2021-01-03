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03 Ocak 2021 Pazar 21:59 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 75 bini geçti

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 75 bini geçti
AA

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 75 bin 332'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 milyon 155 bin 446 olarak rapor edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.

AA'nın aktardığı haberde, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446’ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükselirken, aktif hasta sayısı 576 bin 214 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.

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