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  • İtalya'da korkunç patlama! Okullar, milli parklar ve spor tesisleri kapatıldı
16 Eylül 2020 Çarşamba 14:39 | Son Güncelleme:

İtalya'da korkunç patlama! Okullar, milli parklar ve spor tesisleri kapatıldı

İtalya'da korkunç patlama! Okullar, milli parklar ve spor tesisleri kapatıldı
IHA

Son dakika haberine göre; İtalya'da limanda bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından limanda yangın çıktı.İtalya Meclisi, dev yangının ardından oluşan duman sebebiyle Ancona şehrinde milli parkları, açık hava spor tesislerini ve tüm eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının büyük maddi hasara neden olduğu belirtildi.

CAN KAYBI YOK

DHA'da yer alan bilgilere göre; İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında çok sayıda deponun ve tırın kullanılamaz hale geldiğini, can kaybı olmadığını bildirdi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın, 16 itfaiye timinin ortak çalışmasının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

İtalya Meclisi, dev yangının ardından oluşan duman sebebiyle Ancona şehrinde milli parkları, açık hava spor tesislerini ve tüm eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

Yerel basın, sıvı nitrojen ve metan gazı üreten fabrikaların çevresinde bulunan depolarda yanıcı sıvıların olduğu iddia ediyor.

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