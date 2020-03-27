İtalya Yunanistan'a gidecek 2 bin solunum cihazına el koydu. Solunum cihaz ihracatının 25 Şubat'tan bu yana durdurulduğu İtalya'da polis ve gümrük yetkilileri Yunanistan'a giden cihazlara el koydu. Yola çıkmak üzere olan araçtan ele geçirilen malzemeler arasında maskelerin de bulunduğu belirtildi.

Almanya 830 bin maskeye el koymuştu

Geçtiğimiz günlerde Almanya da Çin'den İtalya'ya gönderilen malzemelere el koymuştu. İddialara göre; Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine gelen maskeler, buradan İtalya'ya yollanmak üzere Almanya'ya gönderiliyor. Almanya'nın, kendi ürünleri olmasa bile bu maskeleri yasak kapsamına alıp el koyduğu belirtilmişti.

Çekya da aynısı yaptı

Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi de "bilerek" el koymuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Twitter'dan izahatte bulunarak durumun sonradan fark edildiğini yazmıştı: "Lovosice'deki gümrük memurları yüz binlerce malzemeye el koydu. Maalesef daha sonradan yapılan soruşturmada bu malzemelerin küçük bir kısmının Çin'in İtalya'ya yardımı olduğu öğrenildi. İtalya'nın bu olaydan etkilenmemesini sağlamak için her iki ülkeyle temasa geçtik."