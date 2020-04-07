İtalya koronavirüs ile savaşında ikinci aşamaya geçiyor

Yaklaşık 1 ay önce ülke çapında karantina uygulamasına gidilen İtalya’da can kaybı sayıları azalmaya başlarken, üst üste ikinci gün yoğun bakım ünitelerinde kalan hasta sayısında azalma yaşandı. Ülkedeki üst düzey sağlık kuruluşlarından biri olan Istituto Superiore di Sanità’nın başında bulunan Silvio Brusaferro’ya göre, rakamlar düşmeye devam ederse İtalya artık virüsle mücadelede ‹ikinci aşamaya’ geçmeyi gündemine almalı” dedi.

İKİNCİ AŞAMADA 5 PRENSİP



La Republica’ya konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza da mücadelede ‘ikinci aşama’dan söz ederek karantina koşullarının hafifletildiği ancak normal yaşama tam olarak dönülmeyen dönem bu dönemle ilgili 5 prensibi vurguladı. Bu prensipler maske kullanımı, yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, test uygulamalarının genişletilmesi ve enfekte kişilerin takibi için akıllı telefon uygulamalarının kullanılması olarak sıralandı.

LABORATUVAR KÖY OLUŞTU



İtalya’da 77 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından giriş çıkışlara kapatılan Nerola köyü koronavirüsü anlamak için bir laboratuvar olarak kullanılacak. Köyde yaşayan bin 900’a yakın kişiye test yapılıyor. Testler, kaç kişi semptom göstermeden virüsü taşıdığı, virüsün insan vücudunda nasıl yaşayıp öldüğünü anlamak için kullanılacak.