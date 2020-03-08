İtalya kapandı!

Kovid-19 bulaşanların sayısının 7 bin 375’i bulduğu ve 366 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, virüsün yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı. 16 milyon kişinin yaşadığı karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, kapatılmayan bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan’a kadar tatil edildiğini açıklandı. Karantina altına alınan yerler, Milano’nun da içinde yer aldığı Lombardia bölgesinin tamamıyla Venedik, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova ve Verbano Cusio Ossola vilayetleri. Kararnameyle bu bölgelerde “iş ya da sağlık için gerekli olmadıkça her türlü yer değiştirmelerden kaçınılması” isteniyor.

KOMUTANDA VİRÜS



Öte yandan İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina ile başkenti Torino olan Piyemonte bölgesinin başkanı Alberto Cirio’nun da koronavirüse yakalandığı belirtildi.

SON KOMŞUYA DA SIÇRADI

Virüs Türkiye’nin sınır komşularından Yunanistan, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın ardından Bulgaristan’a da sıçradı. Ülkede incelenen 70 vakanın 4’ünde virüse rastlandı. Ülkede büyük salgına karşı hazırlık yapılıyor. Askeri Top Akademisi’nin 3. katı tamamen teşhis konulmuş hastalar için boşaltıldı. Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali’de İtalya’dan dönen bir kişi sağlık taraması için aranıyor.

İRAN’DA HIZLANDI



İran’da 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu. Dünya genelinde vakalar 107 bin 800’e ulaştı. Toplam 3661 kişi öldü, 60 bin 914 kişiyse iyileşti. Çin ana karasında 3 bin 98, İtalya’da 233, G. Kore’de 50, ABD’de 19, Fransa’da 16, Japonya’da 6, İspanya’da 17, Irak’ta 4, Avustralya’da 3, İngiltere’de 2 kişi öldü.

MİTİNGİNDE ÇIKTI



ABD’de ölü sayısı 19’a yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Maryland eyaletinde katıldığı konferansta bir kişide virüs görüldü. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence için bir risk oluşmadığı belirtildi. Virüs görülen eyalet sayısı 36’ya yükselirken vaka sayısı 447 oldu.

ÇİN’DE ÇÖKEN OTELDE 10 ÖLÜ, 23 KAYIP VAR



Çin’in güneyinde yer alan Quanzhou kentinde 71 koronavirüs hastasının tutulduğu 5 katlı otelin önceki gün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10’u geçti. Halen 23 kişi enkaz altından kurtarılmayı bekliyor. Salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde, spor ve sergi salonları gibi binalar, hastanelerin kapasite yetmezliği nedeniyle geçici hastanelere çevrilmişti.

TURİSTLER: TÜRKİYE VİRÜSLE SAVAŞMAYI İYİ BİLİYOR



Koronavirüs seyahat planları yapan turistleri de etkiliyor. İstanbul’a gelen çok sayıda turist, tedbirli ve güvenli olduğu için Türkiye’ye seyahat etmeyi seçtiğini söyledi. Filipinler’den İstanbul’a 3 gün önce gelen Nicole, “Bence Türkiye çok tedbirli ve bu ülkeye gelen kişiler için yeteri kadar güvenli. Burada henüz vaka yok, İstanbul’daki zamanımın tadını çıkarıyorum” dedi.

DAHA GÜVENDEYİZ

Pakistan’dan İstanbul’a 2 gün önce gelen Muhammed, Türkiye’nin güvenli olduğunu düşündüğünü belirtti: “Buradaki ziyaretimi uzatabilirim çünkü İstanbul çok güzel.” Moskova’dan gelen bir grup kadın turist ise, İtalya’nın mimarisi ile öne çıkan şehri Venedik ve Türkiye’ye gelmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, ancak henüz virüs vakası görülmediği için biletlerini alıp buraya geldiklerini belirtti. Arnavutluk’tan gelen başka bir turist “Diğer ülkelerde virüsten etkilenen insanlar var. Buradaysa insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlar” dedi.